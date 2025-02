POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 10

Rostock (ots) -



Auf der L 10 zwischen Stäbelow und Clausdorf ereignete sich am

18.02.2025 gegen 19:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.



Der 25-jährige Fahrer eines Ford Mondeo geriet aus noch ungeklärter

Ursache auf die Gegenfahrbahn und koillidierte mit zwei

entgegenkommenden PKW.



Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt. Die zwei 66 und

68-jährigen Insassen eines KIA sowie der 39-jährige Fahrer des

beteiligten BMW wurden leichtverletzt. Alle Verletzten wurden mit dem

Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Rostock verbracht.



Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro.



Für den Einsatz der Rettungskräfte, die Unfallaufnahme sowie die

Bergung der Fahrzeuge und Bereinigung der Fahrbahn musste die L 10

für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt werden.



Jens Nickel

Polizeihauptkommissar

PHR Bad Doberan



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell