POL-HST: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am heutigen Dienstag, dem 18. Februar 2025, kam es gegen 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 191.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 59-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Peugeot die Landesstraße 191 aus Gresenhorst kommend in Richtung Bartelshagen I.



Vor einem Waldstück wollte sie augenscheinlich in einen Waldweg nach links einbiegen. Die 48-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw BMW fuhr einige Fahrzeuge hinter dem Peugeot und überholte mehrere Autos. Offenbar übersah sie den Abbiegevorgang des Peugeots. In der weiteren Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von etwa 65.000 Euro. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße 191 war für circa eine Stunde voll gesperrt.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



