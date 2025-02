POL-HST: Verkehrsunfall in Grimmen mit leichtverletztem Kind

Grimmen (ots) -



Am heutigen Dienstag, dem 18. Februar 2025, kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Grimmen.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 31-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Nissan den Jarpenbeeker Damm aus Richtung Asternweg kommend. Sie fuhr in den Kreisverkehr ein. Als sie den Kreisverkehr verließ, übersah sie offenbar den Peugeot einer 59-jährigen Deutschen, welcher auf der rechten Fahrspur parkte, und kollidierte mit ihm.



Ein fünfjähriges Kind im Fahrzeug der 31-Jährigen wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



