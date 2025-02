POL-HRO: Polizei Ludwigslust sucht Opfer und Zeugen nach Körperverletzung

Ludwigslust (ots) -



Nachdem drei junge Männer am Montagabend in Ludwigslust einen Mann körperlich angegriffen haben sollen, sucht die Polizei nun sowohl Zeugen als auch das Opfer der Straftat. Nach den Angaben von Zeugen soll gegen 18:00 Uhr am Lindencenter ein Mann auf einem Fahrrad von drei jungen Männern erst gestoppt und später körperlich angegangen worden sein. Dabei sei er auch gegen die Hauswand des Centers gedrückt worden. Die drei mutmaßlichen Täter flüchteten zwar durch den dortigen Supermarkt, konnten jedoch anhand der guten Personenbeschreibung im Nachgang in der Innenstadt angetroffen und kontrolliert werden. Demnach handelt es sich um drei 20 bis 26-jährige deutsche Männer, wobei einer noch ein Messer und ein Tütchen mit weißem Pulver mit sich führte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die Männer.



Da das Opfer sich direkt nach dem Angriff vom Tatort entfernte, wird der etwa 40 bis 45-Jahre alte Mann gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen zum Vorfall gesucht.



