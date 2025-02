POL-HRO: Unfall mit Rettungswagen an der Kreuzung B321/Alte Crivitzer Landstraße

Schwerin (ots) -



Am heutigen Vormittag ereignete sich an der Kreuzung B321/Alte Crivitzer Landstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens, der sich auf einer Einsatzfahrt befand. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.



Nach ersten Informationen ist für den Zusammenstoß gegen 09:50 Uhr ein Vorfahrtsfehler ursächlich. Der Rettungswagen war mit Sonder- und Wegerechten auf der Lomonossowstraße in Richtung Alte Crivitzer Landstraße unterwegs, als es an der Kreuzung zur Kollision mit einem Opel Corsa kam, der stadtauswärts in Richtung Raben Steinfeld fuhr.



Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es insbesondere auf der B321 stadteinwärts zu Verkehrseinschränkungen.



