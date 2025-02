POL-NB: Bäume aus dem Wald geklaut

Penkow (ots) -



In dem Zeitraum vom 08.02.2025 um 16:00 Uhr bis zum 15.02.2025 um 12 Uhr wurden von einem Waldgrundstück zwischen den Ortschaften Roez und Penkow nahe der B192 mehrere 25-30 Meter hohe Bäume gefällt und entwendet. Laut dem Pächter des Waldstückes sind die Grundstücksgrenzen klar beschriftet, weshalb eine Verwechselung der Eigentumsverhältnisse unter den Pächtern der umliegenden Grundstücke als unwahrscheinlich gilt.



Anhand der schlechten Schnittarbeiten ist davon auszugehen, dass die unbekannten Tatverdächtigen die Douglasien mit einfachen Gerätschaften auf eine Länge von circa vier Metern kürzten. Weiterhin wird vermutet, dass großes Equipment (LKW/Traktor) zum Abtransport genutzt wurde.



Die Kriminalpolizei Röbel ermittelt wegen Diebstahls. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang auch nach Zeugenhinweisen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Tatzeitraum gesehen hat oder wem passende Bäume zum Kauf angeboten werden, wendet sich bitte an das Polizeirevier Röbel unter 039931 / 848224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



