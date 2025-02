POL-HRO: Ein Verletzter bei Abbiegeunfall in Brüel

Brüel (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall Montagvormittag in Brüel wurde eine Person leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bog gegen 09:30 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer von der "Wariner Straße" in die "Straße zur Siedlung" ein und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden PKW einer 85-Jährigen. Deren 90-jähriger Beifahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Beide PKW waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



