POL-NB: Sprayer in Demmin gestellt

Am 17.02.2025 gegen 22:20 Uhr kam es auf dem Ernst-Barlach-Platz in Demmin zu einem polizeilichen Erfolg durch die eingesetzten Beamten. Dort konnten ein 15-jähriger und ein 17-jähriger Tatverdächtige festgestellt werden, die mehrere Dosen Graffiti und ein Edding-Stift bei sich trugen. Anschließend gelang es den Beamten, im Stadtgebiet von Demmin mehrere frische Graffitis an einer Hauswand zu ermitteln.



Die dort gesprühte Farbe könnte aller Wahrscheinlichkeit nach mit den zuvor aufgefundenen Dosen übereinstimmen. Die frisch gesprühten Graffitis wiesen alle strafbare, verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge im Sinne des Paragrafen 86a auf, sodass es zu einer Anzeige gegen die Jugendlichen kam. Beide Tatverdächtige sind Deutsche.



