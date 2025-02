POL-HRO: Nach vorheriger Bedrohung: 39-Jähriger leistet Widerstand - Störer und Polizeibeamter leicht verletzt

Landkreis Rostock/Broderstorf (ots) -



Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt, nachdem in Folge eines Polizeieinsatzes in der Ortslage Broderstorf am späten Nachmittag des 17.02.2025 ein Beamter leicht verletzt wurde.



Wie dem aktuellen Ermittlungsstand entnommen werden kann, befanden sich die Beamten der Polizei Sanitz aufgrund einer zuvor gemeldeten, vermeintlichen Bedrohung zwischen ehemaligen Lebenspartnern im Einsatz. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes stellten die Einsatzkräfte einen 39-jährigen Mann aus Gnoien fest, der sofort verbal aggressiv auf die polizeilichen Präsenz reagierte.



Nach vorliegenden Angaben soll der Deutsche nicht nur dem Wunsch der berechtigten, 49-jährigen Hauseigentümerin den Ort zu verlassen, sondern auch der folgenden, polizeilichen Weisung eines Platzverweises nicht nachgekommen sein. Der Mann konnte trotz erheblichen Widerstandes überwältigt und fixiert werden. Hierbei erlitt ein Beamter eine Verletzung im Bereich des Kniegelenkes. Der 39-jährige Störer erlitt eine Platzwunde an der Stirn, die im Anschluss medizinisch versorgt wurde.



Aufgrund der weiter stark aggressiven Auftretens des Tatverdächtigen wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Morgen des Folgetages in Gewahrsam genommen.



