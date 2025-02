POL-HRO: Aufmerksamer Autofahrer gibt Hinweis auf Trunkenheitsfahrt

Rostock (ots) -



Am 17.02.2025 gegen 19:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Autofahrer der

Polizei einen auffällig fahrenden PKW im Bereich Leezen bei Schwerin

mit. Der VW fiel ihm auf, da er zum Einen über gewisse Strecken in

der Mitte der Fahrbahn und zum Anderen an einigen Abschnitten der

Straße unerwartet langsam fuhr.



Aufgrund der augenscheinlichen Gefährdung für den Straßenverkehr

blieb der Hinweisgeber hinter dem auffällig fahrenden PKW. Die 56

jährige Fahrzeugführerin des Volkswagens hielt nach einiger Zeit

selbstständig an und konnte durch die herangeführten Polizeibeamten

kontrolliert werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von

über 2,00 Promille.

Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen Verdacht der Trunkenheit im

Straßenverkehr ermittelt.



B. Nebel

PFvD

Einsatzleitstelle



