POL-HRO: Wiederholungstäter: Drei Autofahrer wieder mit Alkohol am Steuer

Die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat am Wochenende wiederholt drei alkoholisierte Autofahrer kontrolliert, bei denen jüngst wegen Trunkenheit im Straßenverkehr der Führerschein sichergestellt wurde.



Am Freitagnachmittag kam ein 67-jähriger Fahrzeugführer in Hagenow-Heide mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben mit einem Straßenbaum. Er wurde anschließend leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über zwei Promille. Erst einen Tag vorher wurde der Führerschein des 67-Jährigen sichergestellt, nachdem er alkoholisiert einen Unfall verursacht hatte.



Die Polizei in Goldberg hat Samstagnacht einen 37-jährigen Autofahrer kontrolliert, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,9 Promille gemessen wurde. Dazu zeigte auch ein Drogenvortest den Konsum von Amphetamine und Opiate an. Eine Recherche ergab, dass er bereits in der Silvesternacht seinen Führerschein abgeben musste, nachdem er in Parchim alkoholisiert einen PKW geführt hatte.



Einen Atemalkoholwert von etwa 1,3 Promille hat die Polizei am Sonntagmorgen bei einem 67-jährigen Autofahrer aus der Gemeinde Banzkow gemessen. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gut zwei Wochen zuvor haben Kollegen den 67-Jährigen mit über 3 Promille aus dem Verkehr gezogen.



Bei allen drei Männern wurden erneut Blutprobenentnahmen veranlasst. Gegen sie wird nun abermals wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Außerdem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



