POL-NB: Zeugen nach Einbruch am Bahndamm gesucht

Waren (Müritz) (ots) -



Am Samstagabend sind ein oder mehrere bisher unbekannte Täter auf einem Firmengelände im Bereich "Am Alten Bahndamm" eingebrochen. Die Polizei fand vor Ort entsprechende Einbruchsspuren, die später durch den Kriminaldauerdienst gesichert wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Zu einem möglichen Stehlschaden ist noch nichts bekannt.



Die nun ermittelnde Kriminalpolizei hofft auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung: So etwa kurz nach 22:00 Uhr muss es einen akustischen Alarm von dem großen Betriebsgelände gegeben haben. Sollten Anwohner oder Spaziergänger in dem Bereich zur mutmaßlichen Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, können diese Informationen an die Polizei in Waren weitergegeben werden. Entweder telefonisch unter 03991 / 1760 oder schriftlich per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell