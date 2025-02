POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Leezen

Leezen (ots) -



Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Leezen haben unbekannte Täter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich verursacht. Nach Angaben der Hauseigentümer befand sich die vierköpfige Familie im Zeitraum vom 09.02. bis 15.02.2025 im Urlaub, als sich in dieser Zeit die Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus in der Blumenstraße verschafften. Derzeit konnten die Opfer noch nicht sagen, ob die Einbrecher die Räume nur durchsucht oder dabei auch etwas entwendet haben. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847 43270) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell