POL-NB: Zwei PKW ausgebrannt

Penzlin/Demmin (ots) -



Heute Morgen kurz nach 06:00 Uhr hat ein Auto in der Straße "Am See" in Penzlin plötzlich gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen ist im Bereich der Motorhaube das Feuer ausgebrochen. Das Auto selbst ist Totalschaden, zwei daneben parkende PKW wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird daher von der Polizei auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Halter hatte wohl erst kurz zuvor sein Auto dort abgestellt.



Etwa fünf Stunden später - gegen 11:30 Uhr - wurde ein brennender PKW auf einem Parkplatz in der Stavenhagener Straße in Demmin gemeldet.

Auch in diesem Fall wurde das Auto erst kurz zuvor dort abgestellt und fing nach ersten Erkenntnissen im Frontbereich Feuer. In diesem Fall wird der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt als Ursache wird vermutet.



In beiden Fällen war die Feuerwehr zum Löschen im Einsatz.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell