POL-HRO: Unfall mit zwei verletzten Personen in Schwaan

Landkreis Rostock/Schwaan (ots) -



Am 16.02.2025 kam es gegen 6.00 Uhr auf der Niendorfer Chaussee in Schwaan zu einem Verkehrsunfall mit zwei zum Teil schwer verletzten Beteiligten. Dabei überholte nach bisherigen Erkenntnissen ein 31-Jähriger, der mit seinem VW Passat in Richtung Hohen Sprenz fuhr, kurz vor dem Ortsausgang Schwaan zwei Sattelzugmaschinen. Nach Beendigung des Überholvorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 73-Jährigen Golf-Fahrer, der aus dem Gewerbegebiet kommend den vorfahrtberechtigten 31-Jährigen übersah.

Der Unfallverursacher erlitt im Kontext des Unfallgeschehens schwere Verletzungen, sein Unfallgegner wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in das KMG Klinikum Güstrow verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde zeitweise durch Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr abgesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro.



Die weiterführenden Verkehrsunfallermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.



