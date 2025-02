POL-HRO: Brand in Plater Milchviehbetrieb

Plate (ots) -



Bei einem Brand am Sonntagabend in einem Milchviehbetrieb in Plate entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen ist gegen 21:45 Uhr ein Radlader in Brand geraten, der in einem Kuhstall mit etwa 60 Kühen stand. Anschließend griff das Feuer auch auf die Stallanlage über. Durch den Einsatz umliegender freiwilliger Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Ebenso gelang es Mitarbeitern des Betriebes alle Kühe rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu bringen, sodass weder Menschen noch Tiere verletzt wurden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Brandstiftung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell