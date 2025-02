POL-NB: Schule in Möllenhagen kurzzeitig evakuiert

Möllenhagen (ots) -



In Möllenhagen mussten heute Morgen die Schüler der Schule am Markt das Gebäude verlassen. Kurz nach 08:00 Uhr hatte sich die Schule bei der Polizei gemeldet. Eine Schülerin wurde verdächtigt, ein gebasteltes Plakat an einer Klassenzimmertür angezündet zu haben. Das Plakat brannte und beschädigte auch die Tür zum Klassenraum.



Vorsorglich veranlasste die Schule eine Evakuierung. Nachdem der Brand gelöscht und die Schule gelüftet wurde, konnten fast alle Schüler wieder in ihre Klassen zurück. Nur die Kinder des Klassenraums mit der durch den Brand beschädigten Tür werden nach aktuellem Kenntnisstand vorübergehend anderweitig untergebracht.



Der Sachschaden beträgt nach erster Einschätzung etwa 1000 Euro. Die Kripo ermittelt wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Brandstiftung gegen die Tatverdächtige - eine noch nicht strafmündige, deutsche Siebtklässlerin. Sie wurde nach dem Vorfall von einem Elternteil abgeholt. Was genau sie dazu veranlasst hat, das Plakat anzuzünden, ist nun Ermittlungssache.



