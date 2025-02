POL-ANK: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Greifswald verletzt

Greifswald (ots) -



Heute Morgen, am 17.02.2025, gegen 07:45 Uhr, kam es in der Hans-Beimler-Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 35-jährige E-Bike-Fahrerin den Radfahrstreifen der Hans-Beimler-Straße in Richtung Anklamer Straße. An der Einmündung zur Niels-Bohr-Straße übersah der 47-jährige Fahrer eines Pkw VW die Radfahrerin, als er sich im Einmündungsbereich von der Bohr-Straße in Richtung Hans-Beimler-Straße vorwärts tastete. Durch den Zusammenstoß des Pkw mit der Radfahrerin stürzte die 35-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Fußfraktur in die Universitätsklinik Greifswald gebracht.



Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro, beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



