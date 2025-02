Landesweite Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden

Anlässlich des (Trauer-) Staatsakts für Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Horst Köhler am 18. Februar 2025 ordnet Landesinnenminister Christian Pegel landesweite Trauerbeflaggung an den Dienststellen des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, an.

Am 1. Februar 2025 ist Prof. Dr. Horst Köhler verstorben. Am 18. Februar 2025 findet in Berlin ein (Trauer-) Staatsakt statt.