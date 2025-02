POL-ANK: Sachbeschädigung an der Eingangstür eines Supermarktes in Wolgast

Wolgast (ots) -



Am 17.02.2025 gegen 03:50 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Polizei mit, dass er zwei Personen beobachtet hat, die Steine gegen die Eingangstür des Aldimarktes in der Robert-Koch-Straße in Wolgast geworfen haben. Aufgrund der Angaben des Hinweisgebers konnten sofort zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren ermittelt und angetroffen werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung übernommen.



Der durch die Steinwürfe entstandene Schaden an den Glastüren des Supermarktes beläuft sich auf ca. 5000 Euro.



