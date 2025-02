POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses Speck im Müritz-Nationalpark

Kargow OT Speck (LK MSE) (ots) -



Am Abend des 16.02.2025, gegen 19:30 Uhr ereignete sich ein Brand eines mit Reetdach gedeckten Einfamilienhauses in Speck.

Besagtes Einfamilienhaus wurde durch ein älteres Ehepaar im Alter von 86 und 87 Jahren bewohnt, welche zum Zeitpunkt der Brandausdehnung den Gefahrenbereich bereits verlassen konnten. Es stellte sich heraus, dass die benachbarten Kinder und Enkelkinder des Ehepaares, die Rettungsleitstelle informierten und ihre Eltern bzw. Großeltern aus dem Haus geleiteten. Auf Grund des dichten Qualmes erlitt der 53-jährige Sohn dabei eine leichte Rauchvergiftung, alle weiteren Personen blieben verletzungsfrei.



Bedingt durch der baulichen Gegebenheiten des Hauses entwickelte sich ein Vollbrand. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren weitestgehend gelöscht werden, noch vorhandene Glutnester werden weiterhin durch die Feuerwehr gesichert und machen zum jetzigen Zeitpunkt ein Betreten des Brandortes für Polizeikräfte unmöglich.

Zusammen mit einem Brandursachenermittler werden am heutigen Tag weitere Ermittlungen zur Brandursache vorgenommen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 650.000 Euro.



Ein angeforderter Notfallseelsorger nahm sich der betroffenen Eheleute und deren Angehörigen vor Ort an.



Zur Brandbekämpfung waren die umliegenden Feuerwehren aus Waren, Groß Plasten, Torgelow Am See, Klink, Schloen, Dratow und Grabowhöfe mit insgesamt 104 Kameraden eingesetzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell