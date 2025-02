POL-NB: Verkehrsunfall nach Trunkenheit und Ablenkung durch Handynutzung

Altentreptow (LK MSE) (ots) -



Der 23-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW Passat befuhr am 16.02.2025 gegen 17:30 Uhr die L27 aus Loickenzin kommend in Richtung Pripsleben. Nach Angaben des Fahrzeugführers habe er bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von ca. 110 bis 120 km/h sein Mobiltelefon genutzt und sei so vom Straßenverkehr abgelenkt worden. Infolge dessen kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich medizinisch untersucht. Gegenüber den eingesetzten PVB räumte er den Konsum von Alkohol ein, zudem wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der mit ca. 10.300,- Euro beziffert werden kann. Zur Beräumung und Reinigung der Fahrbahn kamen 15 Kameraden der FFW Altentreptow zum Einsatz, die Bergung des Fahrzeuges erfolgte durch ein Abschleppunternehmen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich auf die Gefährlichkeit der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt hin, die hier in Kombination mit der Trunkenheit am Steuer zum Verkehrsunfall führte. Entsprechend ausgerichtete Verkehrskontrollen werden daher auch zukünftig einen Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit bilden.



