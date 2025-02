POL-NB: Zwei brennende LKW auf einem Firmengelände

Penkun (LK VG) (ots) -



Am 15.02.2025 gegen 14:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in Krackow auf dem von einer Handels-GmbH genutzten Gelände in der Nähe der BAB20 - Autobahnanschlussstelle Penkun.

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten zwei mit Leergut beladene LKW in Brand und brannten in der Folge in voller Ausdehnung. Ein weiterer, direkt danebenstehender LKW wurde durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf 430.000 Euro geschätzt.

Zur Strafanzeige der Brandstiftung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, am morgigen Tag erfolgt der Einsatz eines Brandursachenermittlers.

Zur Löschung des Brandes waren Feuerwehren aus den Orten Krackow, Penkun, Storkow, Löcknitz, Wollin, Sommersdorf und Rothenklempenow im Einsatz.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell