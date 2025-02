POL-HRO: Unbekannte männliche Leiche im Überseehafen - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bild der Schuhe des unbekannten Mannes Bild der Schuhe des unbekannten Mannes

Rostock (ots) -



Am Mittwochvormittag wurde im Überseehafen Rostock auf einem Güterwaggon eine bislang unbekannte männliche Leiche aufgefunden. Siehe gefertigte Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock vom 12.02.2025: https://t1p.de/p3zet



Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei und einer rechtsmedizinischen Untersuchung steht die Todesursache fest. Der unbekannte Mann verstarb an einem Stromstoß.

Die weiteren Hintergründe sowie die Klärung der Identität des Mannes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Um Hinweise auf die Identität des Mannes zu erhalten veröffentlicht die Polizei nun eine detaillierte Personenbeschreibung und drei Bilder persönlicher Gegenstände,welche der Mann zum Zeitpunkt seines Auffindens trug.



Personenbeschreibung des Unbekannten:



Körpergröße: ca. 189 cm



Alter: 20-30 Jahre alt



Statur: sportlich, schlank



Haare: rot-blond, vermutlich mit Oberlippen- und Kinnbart



Erscheinungsbild: gepflegt, linkes Ohrläppchen gepierct, keine Tätowierungen



Bekleidung: grauer Pullover, weiße Weste, blaue Jeans, schwarze Unterwäsche der Marke Camel, schwarze Turnschuhe der Marke NB (New

Balance) in Größe 45, silberne Uhr am linken Handgelenk



Sonstiges: Möglicherweise Raucher, da Zigarettenpapier der Marke "Gizeh"

bei ihm gefunden wurde.



Die Kriminalpolizei Rostock stellt folgende Fragen:



Wer kann Angaben zur Identität des Verstorbenen machen?



Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fundort gemacht?



Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock in der Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 entgegen. Zudem können Hinweise auch über die Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.



