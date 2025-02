POL-HRO: Hochwertige Elektronik von Landmaschinen gestohlen

Lübz (ots) -



Nach dem Diebstahl von hochwertigen Elektronik-Elementen in Lutheran bei Lübz sucht die Polizei nun mögliche Tatzeugen. Unbekannte Täter sollen in der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände eines Agrarbetriebes neben Elektronik wie Displays mit Armlehne, auch Teile der Anhängerkupplung sowie ein Steuergerät von insgesamt acht Landmaschinen fachgerecht demontiert und dann entwendet haben. Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat am Tatort umfangreiches Spurenmaterial gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise nimmt die Polizei in Plau (Tel.: 038735 8370) entgegen.



