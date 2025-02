POL-HRO: Brennendes Krad in Dierkow - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



In der Nacht zum heutigen Freitag wurde die Polizei gegen 00:20 Uhr über einen Brand auf einer Rasenfläche in der Bruno-Taut-Straße im Rostocker Stadtteil Dierkow informiert.



Die zum Einsatzort eilenden Einsatzkräfte stellten vor Ort ein brennendes Kleinkraftrad der Marke Kymco fest. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte der Halter des Krades ermittelt und festgestellt werden, dass das Kleinkraftrad zuvor im Bereich der Bruno-Taut-Straße entwendet wurde.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und der Brandstiftung gemäß § 306 StGB aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ob ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden von Krädern im Bereich Toitenwinkel besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen



Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Philip-Brandin-Straße oder der Bruno-Taut-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder über die Online-Wache der Polizei zu melden.



