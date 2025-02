POL-HRO: Diebstahl von Autoreifen in Wismar

Wismar (ots) -



Nach einem Diebstahl von Autoreifen, der bei der Polizei in Wismar am gestrigen Donnerstagmorgen angezeigt wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände eines Autohauses in Kritzow bei Wismar.

Die Täter bauten die Reifen von zwei Fahrzeugen der Marke Volvo samt der Felge ab und entwendeten diese.

Der Stehlschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Zeugen, die Hinweise zur Tathandlung oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



