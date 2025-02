POL-HRO: Brand eines Transporters in Gnoien - Technischer Defekt als Brandursache

Gnoien/ Landkreis Rostock (ots) -



Wie das Polizeipräsidium Rostock bereits mitteilte, kam es am gestrigen Abend zu einem Fahrzeugbrand in Gnoien (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5970764).



Am heutigen Morgen nahm ein Brandermittler des Kriminalkommissariates Güstrow seine Ermittlungstätigkeit am Brandort auf und kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass eine Brandstiftung ausgeschlossen werden kann. Offenbar kam es zu einem technischen Defekt an der Fahrzeugbatterie, der wiederum den Brand auslöste.



