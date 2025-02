POL-HRO: Alkoholisiertes Liebespaar sorgt aufgrund eines Streits für Polizeieinsatz in Schwaan

Schwaan/ Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Morgen, um 05:15 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau am Bahnhof in Schwaan gemeldet, wobei die Frau den Mann geschlagen haben soll.



Vor Ort konnten die Polizeibeamten des Polizeireviers Bützow eine 37-jährige Frau aus Moldau und einen 35-jährigen Polen feststellen. Offenbar kam es zu einem tätlichen Streit zwischen den beiden stark alkoholisierten Lebensgefährten, wobei es jedoch zu keinen sichtbaren Verletzungen der Beteiligten kam. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde durch den 35-Jährigen eine Glasscheibe eines Wartehäuschens beschädigt.



Während der Personenkontrolle wurde festgestellt, dass gegen die 37-Jährige ein offener Haftbefehl in Form einer Ersatzfreiheitsstrafe aufgrund des unerlaubten Aufenthalts ohne erforderlichen Aufenthaltstitel vorlag, sodass sie im Anschluss an die JVA Bützow überstellt wurde. Da es seitens des 35-Jährigen im Zuge der Festnahme seiner Lebensgefährtin unter anderem zu einem tätlichen Angriff auf die eingesetzten Polizisten kam, wurde er selbst in das Zentralgewahrsam nach Rostock verbracht. Durch den Angriff wurde keiner der Polizisten verletzt.



Die Kriminalpolizei in Bützow führt nun die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell