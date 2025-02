Presseeinladung: Innenministerium unterstützt Feuerwehr Raben Steinfeld

Am Mittwoch überreicht Innenminister Christian Pegel an den Bürgermeister der Gemeinde Raben Steinfeld Klaus-Dieter Bruns eine Förderzusage über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 235.000 Euro für ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 20.Februar 2025, 17 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Raben Steinfeld,

Wiesenweg 8, 19065 Raben Steinfeld

Das neue Fahrzeug mit zusätzlicher Aufrüstung ersetzt in der Gemeinde ein ausgemustertes Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18) und ein Rüstwagen (RW 1) sowie ein in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug (LF 8/6).