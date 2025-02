POL-HRO: Glätteunfall auf der BAB 20 mit einer leicht verletzten Person

Grevesmühlen (ots) -



Am 13.02.2025 gegen 20:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 Höhe

Grevesmühlen in Fahrtrichtung Lübeck ein Verkehrsunfall.



Der 21-jährige Fahrer eines Opel Astra kam während eines

Überholvorganges nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte

das Fahrzeug mit der Mittelschutzplanke, drehte sich auf der Fahrbahn

nach rechts und kam in der Außenbankette zum Stehen. Zum Zeitpunkt

des Verkehrsunfalls war der Fahrbahnbelag aufgrund der winterlichen

Verhältnisse sehr glatt.



Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde

vorsorglich durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Opel war aufgrund des

Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst

geborgen werden.



Während der Unfallaufnahme wurde die BAB 20 kurzzeitig voll- und

anschließend halbseitig gesperrt. Bei der Absicherung der

Unfallstelle kam die Freiwillige Feuerwehr aus Upahl zum Einsatz.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.



Bei der Anfahrt der polizeilichen Einsatzkräfte zum Unfallort konnten

mehrere Verkehrsteilnehmer bei Überholmanövern von eingesetzten

Räumfahrzeugen beobachtet werden. Seitens der Polizei werden auf

angepasste Geschwindigkeit und besondere Rücksichtnahme bei

winterlichen Straßenverhältnissen hingewiesen.



Mirco Kurzhals

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



