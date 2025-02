POL-HRO: Brand eines PKW

Gnoien (ots) -



In der Nacht des 13.02.2025 wurde die Polizei gegen 23:50 Uhr über

den Brand eines Lastkraftwagens, Mercedes Sprinter, in Gnoien

informiert.



Als die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Teterow eintrafen, war

die freiwillige Feuerwehr bereits vor Ort und begann mit den

Löscharbeiten. Insgesamt war die freiwillige Feuerwehr Gnoien mit 13

Kameraden im Einsatz.



Infolge der hohen Temperaturentwicklung während des Brandes sind

Fensterscheiben eines nahegelegenen Gebäudes zersprungen. Es bestand

nicht die Gefahr, dass sich der Brand auf umliegende Kraftfahrzeuge

sowie Wohnhäuser ausbreitet. Personen waren somit nicht in Gefahr.



Zur Brandursache können gegenwärtig keine Angaben getätigt werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 61000 Euro geschätzt.



