POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Wohnhausbrand in Rostock - Steintor-Vorstadt

In der Nacht zum 13. Februar 2025 wurde die Polizei gegen 00:15 Uhr über einen Brand in der Stephanstraße 19 in der Steintor-Vorstadt informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr standen zwei Personenkraftwagen, die in einem Carport abgestellt waren, in Flammen. Trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus nicht verhindert werden. Verletzt wurde niemand.



Siehe gefertigte Pressemitteilung der Feuerwehr Rostock: https://t1p.de/62xfq



Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am heutigen Tag waren sowohl ein Brandursachensachverständiger als auch die zuständigen Ermittler am Tatort im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung.



Der Schaden wird gegenwärtig auf 1.000.000 Euro geschätzt.



Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand geben können. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung des Brandortes hatten, werden gebeten, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



