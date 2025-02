Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

16-Jähriger Junge aus Neubrandenburg vermisst

Seit dem 09.02.2025 gegen 14:00 Uhr wird der 16-jährige Lucas Domenik Oehler vermisst. Letztmalig wurde er am Bahnhof in Stralsund gesehen. Von dort sollte er nach Neubrandenburg in eine dortige Einrichtung fahren, kam jedoch nach Polizeiinformationen nicht dort an. Der Jugendliche ist circa 1,65m groß, hat eine schlanke Figur und braune kurze Haare. Er trägt einen hellblauen Pullover, eine blaue Jeans, Sneaker und eine Brille. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Junge entweder in Stralsund oder Neubrandenburg aufhält. Die Polizei bittet die regionalen Funk- und Pressemedien um die Verbreitung der Informationen in Ihren Medien.

Sollten Sie den Jungen sehen, melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder der Polizei in Stralsund unter der 03831-28900 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.