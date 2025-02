POL-NB: Piratenhüpfburg geklaut

Demmin (ots) -



Am 12.02.2025 wurde bei der Polizei in Demmin ein Sachverhalt aus zurückliegender Woche zur Anzeige gebracht . In der Nacht vom 05.02.2025 auf den 06.02.2025 haben bislang unbekannte Täter einen PKW-Anhänger entwendet. Dieser stand gesichert auf einem Parkplatz im Klänhammer-Weg in Demmin unmittelbar vor einer dortigen Veranstaltungshalle. Auf dem Anhänger befand sich eine aufblasbare Piratenrutsche mit Gebläse, Matten und Planen, die circa 450 Kilogramm wiegen soll. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen Zeugen. Wer etwas zum Tatgeschehen melden kann oder Hinweise auf einen entwendeten Anhänger oder zu der Hüpfburg liefern kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



