POL-HRO: LKW fährt auf der B103 in den Graben - Vollsperrung aufgrund der Fahrzeugbergung notwendig

Heute Morgen kam es zu einer mehrstündigen Vollsperrung der B103 zwischen den Anschlussstellen Kritzmow und Rostock-Reutershagen/Zoo aufgrund eines Verkehrsunfalles. Laut vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Deutscher mit einem LKW gegen 04:20 Uhr die B103 aus Fahrtrichtung BAB20 in Fahrtrichtung Warnemünde als er kurz vor der Abfahrt Rostock-Zoo aufgrund eines einsetzenden Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Aufgrund der aufwendigeren Fahrzeugbergung musste die B103 ab 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr ab der Abfahrt Kritzmow voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



