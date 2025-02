POL-HRO: Verfassungsfeindliche Gesänge in Wismar

Wismar (ots) -



Nachdem die Polizei am gestrigen Abend Kenntnis von einer Gruppe Jugendlicher erhalten hat, die Parolen verfassungswidriger Organisationen skandiert haben sollen, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich gestern Abend mehrere Personen in der Lübschen Straße in Wismar aufgehalten und verfassungsfeindliche Parolen skandiert haben.

Die Polizei konnte vor Ort vier Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren antreffen und befragen.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.



