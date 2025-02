POL-HRO: Betrüger sperren PC-Zugriff und fordern Lösegeld

Lübz (ots) -



Nachdem Betrüger am Mittwoch den Computer-Zugang eines Opfers aus Lübz sperrten, forderten sie Lösegeld um den Computer wieder freizugeben. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter vermutlich mittels sogenannter "Ransomware" die Daten auf dem Computer der Privatperson verschlüsselt. Anschließend wurde der über 50-jährige Mann dazu aufgefordert Lösegeld in Form von Google Pay Karten zu erwerben. Um die Verschlüsselung seiner Daten wieder aufzuheben, kaufte der Mann entsprechende Karten im Wert von etwa 4.000 Euro und übermittelte die dazugehörigen Codes in einem Chat an die Betrüger. Die erst später informierte Polizei ermittelt nun wegen Computerbetrug gegen die Täter. Darüber hinaus empfiehlt die Polizei aktuelle Virenschutzprogramme auf dem Computer sowie den mobilen Endgeräten zu installieren. Die größte Gefahr dabei gehe von sogenannten "Phishing-Mails" oder Spam aus, bei denen schädliche Anhänge, Dokumente und Links versendet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell