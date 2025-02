POL-HRO: Polizei fasst Graffito-Sprayer auf frischer Tat

Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen, gegen 04:45 Uhr, konnte ein Beamter der Polizeiinspektion Rostock, der sich privat auf dem Heimweg befand, drei Personen dabei beobachten, wie diese ein großflächiges Graffito an eine Hauswand im Gerberbruch, Rostock-Stadtmitte, anbrachten.



Der Polizeibeamte meldete den Vorfall umgehend der zuständigen Dienststelle. Als die Tatverdächtigen den Mann bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Der Polizist nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Im Zusammenwirken mit den hinzueilenden Beamten des Polizeihauptreviers Reutershagen konnte ein 14-jähriger deutscher Staatsangehöriger gestellt werden. Die beiden weiteren Tatverdächtigen entkamen unerkannt. Vor Ort konnten Spray-Utensilien sichergestellt werden.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben der Identifizierung der geflüchteten Personen wird auch geprüft, ob weitere Sachbeschädigungen mit den Tatverdächtigen in Verbindung stehen. Der Jugendliche wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben.



