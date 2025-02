POL-HST: Verkehrsunfall führt zu Sperrung der L30 auf Rügen

Trent (ots) -



Am heutigen Donnerstag (13.02.2025) kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen kam ein PKW der Marke Hyundai alleinbeteiligt von der Straße ab und landete im Straßengraben. Nach ersten Informationen sei eine Person eingeklemmt und verletzt gewesen.



Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 65-jährige deutsche Autofahrer in Richtung Trent unterwegs war, als er augenscheinlich erst in den Gegenverkehr schwenkte und infolgedessen von der Fahrbahn ab kam. Es soll zu einem Beinahe-Unfall mit einem LKW und zwei Autos gekommen sein.



Die Feuerwehr hat den eingeklemmten Insassen aus dem Fahrzeug befreit. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung an der Unfallstelle kam es auf der L30 zu einer etwa zweistündigen Sperrung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Unfallursache bleibt Gegenstand der Ermittlungen.



Bei dem aus der Region stammenden Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Beweissicherung wurde ihm einer Blutprobe entnommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.



