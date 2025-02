POL-HRO: Tatverdächtiger nach Diebstahl von Baumaterialien gestellt

Rostock (ots) -



Dank einer aufmerksamen Hinweisgeberin konnte am gestrigen Mittwochmorgen ein 38-Jähriger nach einem Diebstahl von Baumaterialien auf einer Baustelle in der Rostocker Südstadt identifiziert werden.



Eine Zeugin meldete der Polizei am 12.02.2025, gegen 05:45 Uhr eine männliche Person, die Baumaterialien von der Baustelle Am Pulverturm entwendete. Die Hinweisgeberin konnte den Tatverdächtigen detailliert beschreiben. Laut ihren Angaben nutzte der Mann einen Einkaufskorb zum Abtransport des Diebesguts.



Die eingesetzten Polizeibeamten konnten in der näheren Umgebung das mutmaßliche Diebesgut sowie mehrere Einkaufskörbe auffinden. Kurz darauf wurde auch der Tatverdächtige gestellt, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Es handelt sich um einen 38-jährigen deutschen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz.



Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls gemäß § 242 StGB aufgenommen. Zudem wird geprüft, ob der Mann für weitere Diebstahlsdelikte in Betracht kommt. Der entstandene Stehlschaden kann derzeit nicht beziffert werden.



