POL-HST: Polizei schnappt vermeintliche Feuerteufel

Bergen/Rügen (ots) -



Am gestrigen Mittwochabend (12.02.2025) meldet sich gegen 19:45 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er beobachtet habe, wie zwei Personen einen Müllcontainer in der Störtebekerstraße in Brand gesetzt haben.



Die eingesetzten Beamten der Bergener Polizei führten eine sofortige Suche im Umfeld des Tatortes durch, während die Feuerwehr den Brand des Containers umgehend löschte.

Durch akribische Ermittlungsarbeit konnte ein 14-jähriger deutscher Jugendlicher angetroffen werden. Der vermeintliche Feuerteufel wurde durchsucht und es konnten tatrelevante Gegenstände gefunden und gesichert werden. Ebenso habe dieser die Tat gestanden und gab Hinweise auf einen weiteren Mittäter.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und appelliert auch an andere Personen, dass das Zündeln und in Brand setzen von Gegenständen eine Straftat darstellt und keineswegs ein "Dumme-Jungen-Streich" ist.



Weiterhin kam es in diesem Jahr bereits zu mehreren Bränden von Müll- oder Altkleidercontainern in und um Bergen. Mögliche Tatzusammenhänge werden dahingehend geprüft.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell