POL-HRO: Einbruch in Telefonladen in Gadebusch - Polizei sucht nach Zeugen

Gadebusch (ots) -



Nachdem es am zurückliegenden Dienstag, 11. Februar, zu einem Einbruch in Gadebusch kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es unbekannten Tätern in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen gewaltsam in einen Telefonladen in der Johann-Stelling-Straße in Gadebusch einzudringen und Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich an die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Franzisca Ertel

Telefon: 03841 203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell