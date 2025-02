POL-HST: Autofahrer fährt Schlangenlinien auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Am Mittwoch, dem 12. Februar 2025 gegen 19 Uhr, wurde der Polizei ein auf der Landesstraße 296 fahrendes Fahrzeug gemeldet, welches immer wieder in den Gegenverkehr gerate, Schlangenlinien fahre und beinahe von der Fahrbahn abgekommen sei.



Durch Zeugenhinweise konnte der Pkw Ford in Bergen festgestellt werden. Der 66-jährige deutsche Fahrer von der Insel Rügen war offenbar nicht ganz einverstanden: er bestritt, vorher den Verkehr gefährdet zu haben. Einer freiwilligen Überprüfung des Atemalkoholwertes stimmte er vorerst nicht zu.



Da die Polizei aber Alkoholgeruch wahrnahm, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Kurz vor Durchführung dieser Blutprobe, willigte der 66-Jährige nun doch der Überprüfung seines Atemalkohols ein - es wurde ein Wert von 0,91 Promille gemessen. Im Anschluss darauf erfolgte dann die Blutprobenentnahme.



Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell