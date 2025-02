POL-HRO: Zwei Vogelunfälle auf der A14 und der A24

Plate/Neustadt-Glewe (ots) -



Bei zwei Unfällen auf der A14 und der A24 sind am Mittwoch zwei Vögel verendet. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 09:45 Uhr auf der A14 Höhe Plate, bei dem ein 31-jähriger Autofahrer mit einem Adler kollidierte. Gegen 17:00 Uhr konnte ein 34-jähriger Fahrzeugführer auf der A24 Höhe Neustadt-Glewe den Zusammenstoß mit einem Schwan nicht verhindern. Dieser flog von rechts kommend über die Fahrbahn und stieß mit dem PKW zusammen. Bei beiden Fahrzeugen wurde die Stoßstange, der Kühlergrill sowie die Motorhaube beschädigt, wobei insgesamt ein Schaden von etwa 4.500 Euro entstand. Die Tiere verendeten an den Unfallstellen.



