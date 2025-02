Presseeinladung: Bauminister Pegel bei Übergabe von Sozialwohnungen in Satow

Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch an der Übergabe von 16 Sozialwohnungen in Satow teilnehmen. Neben Investor Jens Flößner werden auch die Bürgermeisterin Bettina de Oliveira-Arndt sowie die Bauamtsleiterin Janine Weber anwesend sein.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 19. Februar 2025, 12 Uhr

Ort: Mönch-Stephan-Straße 31, 18239 Satow

Die beiden dreigeschossigen Wohnhäuser umfassen insgesamt zehn barrierefreie und sechs barrierearme Wohnungen und stehen in der Mönch-Stephan-Str. 31 und 32. Sie sind für 2- bis 4-Personen-Haushalte mit niedrigen Einkommen gedacht und für 20 Jahre belegungsgebunden.

Die Gesamtkosten betrugen rund 3,2 Millionen Euro, davon hat das Land knapp 1,2 Millionen Euro aus der Wohnraumförderung bereitgestellt.