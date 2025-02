POL-HRO: Jugendgruppe ruft verfassungsfeindliche Parolen in Wismar

Wismar (ots) -



Am 12.02.25 teilten Hinweisgeber gegen 22:00 Uhr mit, dass in der

Lübschen Str. in Wismar Jugendliche vor einem Schnellrestaurant

verfassungsfeindliche Parolen rufen und singen. Die eingesetzten

Beamten konnten nach Zeugenhinweisen eine Jugendgruppe vor Ort

feststellen, deren Tatbeteiligung derzeit ungeklärt ist. Nach

Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten der 15 und 16 Jahre alten

Personen, wurden diese und ihre 18 und 20 Jahre alten Begleiter aus

den Maßnahmen entlassen. Alle festgestellten Personen haben die

deutsche Staatsangehörigkeit. Es wurde ein Strafverfahren wegen des

Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

eingeleitet.



