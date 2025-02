POL-HRO: Verdächtige Knallgeräusche in Kluß bei Wismar

Wismar (ots) -



Am 12.02.2025, gegen 15:00 Uhr, teilte ein Bürger der Polizei in

Wismar mit, dass er mehrere schussähnliche Knallgeräusche im Bereich

Kluß wahrgenommen habe. Zur Prüfung des Sachverhaltes kamen daraufhin

mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatz, um die Geräusche

gegebenenfalls zu verifizieren und eine missbräuchliche Nutzung von

Schusswaffen auszuschließen. Im Rahmen der Prüfungshandlungen kam es

kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen. Gegen 18:15 Uhr wurden die

Maßnahmen beendet. Strafbare Handlungen konnten nicht festgestellt

werden.





Lars Abrutat, PHK

Leiter Sachbereich Einsatz

PI Wismar



