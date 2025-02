POL-NB: Fazit des Polizeieinsatzes in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizeiinspektion Neubrandenburg hat heute aufgrund einer größeren Versammlungslage einen Großeinsatz in Neubrandenburg durchgeführt, um für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.



Anlässlich einer CDU Wahlkampfveranstaltung im Neubrandenburger HKB gab es fünf weitere angemeldete stationäre Versammlungen in der Innenstadt. Die ersten Gegenveranstaltungen begannen gegen 16:00 Uhr auf dem Marktplatz. Der offizielle Beginn der Wahlkampfveranstaltung war um 17:30 Uhr im Haus der Kultur und Bildung für zuvor angemeldete Besucherinnen und Besucher. Aufgrund einer Veranstaltung in der Stargarder Straße kam es zu Verkehrseinschränkungen in der Neubrandenburger Innenstadt. Das gleichzeitig eingerichtete Bürgertelefon sorgte für einen schnellen Austausch mit dem Bürger zu Fragen und Sorgen rund um das Versammlungsgeschehen und den kurzfristig entstandenen Verkehrseinschränkungen.



In der Spitze waren über den Nachmittag und Abend insgesamt circa 200 Gegendemonstranten auf dem Marktplatz.



Grundsätzlich verliefen die Versammlungen und Kundgebungen ohne größere Störaktionen. Lediglich zu Beginn und während der Wahlkampfveranstaltung kam es außerhalb des Gebäudes zu zwei unabhängigen Störaktionen durch eine männliche und später zwei weibliche Personen. Die Identitäten der Personen konnten geklärt werden und es wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.



Insgesamt waren rund 100 Polizeikräfte im Einsatz, darunter überwiegend Kräfte der Bereitschaftspolizei.



