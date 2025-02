POL-ANK: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt auf der B109 zwischen Karlsburg und Anklam

Anklam (ots) -



Am heutigen Vormittag (12.02.2025) gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei durch einen Hinweisgeber ein PKW BMW auf der B109 in Fahrtrichtung Anklam gemeldet, der augenscheinlich zu schnell und in Schlangenlinien unterwegs war. Beamte des Polizeihauptreviers Anklam konnten den genannten PKW auf der B109 zwischen Karlsburg und Anklam anhalten und kontrollieren.



Die 41-jährige Fahrerin fiel durch deutlich wahrnehmbaren Atemalkoholgeruch auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Der Beschuldigten wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und sie wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Anklam gebracht.



Gegen die Fahrzeugführerin wurde Strafanzeige erstattet, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Der 41-jährigen Deutschen droht nun unter anderem der Entzug der Fahrerlaubnis.



